Justin Bieber: Hochzeit noch im August?

Justin Bieber hat momentan nichts anderes mehr als heiraten im Kopf! Steht die Hochzeit mit Hailey also schon im August an? Einiges spricht dafür …

Justin Bieber: Hochzeit steht vor der Tür!

Bei Justin Bieber und Hailey Baldwin ging bisher ja Alles ziemlich schnell: Beziehung seit Mai, Verlobung im Juli, da scheint es nicht so abwegig, dass die Hochzeit der beiden schon sehr bald stattfindet! Vielleicht ja schon im August? Paparazzi fragten Justin jedenfalls kürzlich, was er als nächstes vorhat und der Biebs gab zu, dass die Hochzeit mit Hailey definitiv das nächste ist, was bei ihm auf dem Plan steht. Keine Musik, nichts. Justin will sich ganz auf die baldige Hochzeit konzentrieren! In dem Video von TMZ wird er zudem von einem spaßenden Paparazzo gefragt, wer denn die Glückliche sei und Justin antwortet mit einem verschmitzten Lächeln: „Die hier!“ und zeigt stolz auf seine Hailey. Die 21-Jährige ist sichtlich verunsichert von der vielen Aufmerksamkeit, doch wirkt auch sehr happy über die süße Geste des Sängers.

Justin und Hailey heiraten im August?

Erst vor ein paar Tagen postete Hailey Baldwin auf Insta ein Foto von einem T-Shirt, was sie von einer Freundin geschenkt bekommen hat, auf dem steht: „The future Mrs. Bieber“. Solche Shirts schenkt man der Braut ja häufig zum Junggesellinnenabschied und der findet üblicherweise immer 1 – 3 Wochen vor der Hochzeit statt! Sehr verdächtig … Ein weiterer Hinweis: Am Sonntag besuchten Justin und Hailey gemeinsam dem Pfarrer ihrer Kirche. Auch das macht man bekannter weise erst kurz bevor man wirklich heiratet! Viele Fans sind deshalb fest davon überzeugt: Die Hochzeit findet noch im August statt! Verwundern würde es bei Justins und Hailey rasanter Love-Story ja eigentlich keinen. Stellt sich nur die Frage, wie organisiert man in so kurzer Zeit eine Traumhochzeit? Vermutlich werden die zwei Turteltauben eh nur im kleinen Kreis mit der Familie und den besten Freunden heiraten, das würde die ganze Sache ja erleichtern. Außerdem haben zwei solche Mega-Stars bestimmt keine Probleme, mal eben auf die Schnelle eine Wedding-Plannerin zu finden …

Das Geschenk einer Freundin an Hailey Instagram/haileybaldwin

