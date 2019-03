Justin Bieber: So lustig prankt er Hailey

Justin Bieber: Mega gut drauf

Justin Bieber ist momentan ziemlich aktiv auf Social Media. In seinen Insta-Stories lässt der 25-Jährige seine 105 Millionen Abonnenten gerade täglich an seinem Alltag mit Ehefrau Hailey Bieber teilhaben. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist dieser Alltag alles andere als langweilig. Justin scheint nach seinem psychischen Tief gerade auf dem Weg der Besserung zu sein, denn der Sänger zeigt sich ziemlich gut gelaunt. Gestern war der Kanadier in absoluter Scherz-Laune und beschloss, seine Frau ein bisschen zu ärgern.

Justin Bieber prankt aus Versehen einen Fremden

Da Justin wusste, dass Hailey in dem Hotel, in dem sie die Nacht verbringen wollten, jeden Moment mit dem Gepäck um die Ecke kommen müsste, versteckte er sich im Flur, um sie im richtigen Moment erschrecken zu können. Guter Plan, nur leider ging der nicht auf. Denn als Justin Bieber Schritte im Flur vernahm, war er sich sicher, dass es sich dabei nur um seine Frau handeln könnte. Tja, falsch gedacht! Justin prankte nicht wie geplant die hübsche Blondine, sondern einen ahnungslosen Hotelgast, der sich ordentlich erschreckte. Zum Glück konnte der Mann nach dem ersten Schock über Justins Aktion lachen.

So reagiert Hailey auf Justins Aktion

Der Sänger ließ sich von diesem Fail natürlich nicht abschrecken und startete einen zweiten Versuch. Diesmal erwischte er tatsächlich auch das richtige „Opfer“: Hailey erschreckte sich so sehr, dass sie gleich ihren Gepäckwagen von sich stieß. Während Justin sich für seinen gelungenen Prank feierte, fand seine Frau das nicht ganz so witzig und kickte erst mal mit dem Fuß nach ihrem ungezogenen Mann.

