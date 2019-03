Justin Bieber: Schock-Nachricht an Fans! 🙁

Justin Bieber: Schlimme psychische Probleme

Dass es Justin Bieber nicht gut geht, ist schon lange kein Geheimnis mehr: Der 25-Jährige hat mit psychischen Problemen zu kämpfen und hat sich deswegen erst vor Kurzem zum wiederholten Mal in therapeutische Behandlung begeben. Durch Medienberichte glaubte irgendwie jeder zu wissen, wie es dem Sänger geht… und das, obwohl er sich nie selbst öffentlich zu seinem Gesundheitszustand geäußert hatte – bis jetzt! Denn in seinem neusten Insta-Post verriet Justin Bieber seinen Fans jetzt zum ersten Mal, wie schlimm es wirklich um ihn steht!

Justin bittet seine Fans: „Betet für mich!“

„Ich wollte euch einfach mal updaten“, begann Justin seinen sehr persönlichen Text, den er neben ein Bild von sich und Kanye West schrieb. Auf dem Pic sieht Justin alles andere als gut aus, er scheint völlig neben sich zu stehen. Genau diesen Eindruck griff der Kanadier auch in seinem weiteren Text auf: „Ich musste in letzter Zeit viel durchmachen. Ich fühle mich super ausgeknockt und wirr“, gestand Justin, zeigte sich aber gleichzeitig optimistisch: „Ich schaffe es immer wieder zurück, ich mache mir also keine Sorgen. Ich wollte euch einfach nur erreichen und euch darum bitten, für mich zu beten. Gott ist treu und eure Gebete helfen wirklich. Danke“, so der „No Brainers“-Interpret weiter. Wir hoffen, dass es Justin bald wieder besser geht!

