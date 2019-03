Justin Bieber: Scheidung? Jetzt spricht Hailey!

Justin & Hailey Bieber: Kommt sie mit seinen Depressionen nicht mehr klar?

Justin Biebers Stimmung ändert sich oft. Mal ist er verwirrt und weiß nicht, wohin mit sich. Mal ist er zutiefst traurig und kurze Zeit später wieder super happy. Der 25-Jährige leidet an Depressionen. Das macht nicht nur ihm selbst zu schaffen, sondern auch seiner Frau Hailey Bieber. Zwar steht sie immer zu ihrem Mann und hat nicht zuletzt aufgrund seiner Krankheit viel Verständnis für ihn und ist geduldig mit Justin. Doch manchmal kommt die 22-Jährige sicher auch an ihre Grenzen. Deswegen kursieren aktuell gerade (mal wieder) Gerüchte, dass die Ehe der beiden Superstars bereits nach wenigen Monaten auf der Kippe steht und Hailey sogar bereits über eine Scheidung nachdenken soll. Und das, obwohl sich Justin vor allem in der letzten Woche von seiner glücklichen Seite präsentierte und super viele Insta-Stories von sich und Hailey gepostet hatte, in denen von Ehekrise weit und breit nichts zu sehen war.

So reagiert Hailey auf Scheidungs-Spekulationen

Jetzt reicht es Hailey offensichtlich langsam mit den ewigen Negativ-Schlagzeilen rund um ihr Eheglück mit Justin. In ihrer Insta-Story schrieb die Blondine jetzt: „Glaubt nicht, was ihr im Internet lest. Fake News🤣🙄“ und setzte damit ein klares Statement: Sie ist über die Gerüchte gleichzeitig belustigt und mega genervt. Zwischen ihr und Justin Bieber ist offenbar alles ok! Darüber sollten wir uns einfach alle freuen und nicht so viel auf die ständigen Trennungs-Gerüchte geben.

Instagram/haileybieber

