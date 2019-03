Justin Bieber & Hailey: Streit im Park

Zwischen Hailey und Justin Bieber herrscht ein auf und ab der Gefühle. Doch so krass haben sie sich noch nie in der Öffentlichkeit gestritten.

Hailey & Justin Bieber: Mega Zoff

Justin Bieber (25) und Hailey Bieber (22) waren am Samstag (16. März) in einem Park am Laguna Beach romantisch spazieren. Natürlich wurde dem Paar auch hier keine einzige Sekunde Ruhe von den Paparazzi gegönnt. Laut Daily Mail gab es wohl einen heftigen Streit zwischen dem Ehepaar. Die Paparazzi konnten zwar nicht hören, worum es ging. Jedoch haben sie beobachtet, dass das Model auf den Musiker einredet und einen Moment später legte sie ihm tröstend eine Hand auf den Rücken. Justin wirkte in dem Moment ziemlich Abwesend und distanzierte sich von seiner Frau! Möglicherweise sind seine Depressionen der Grund für den Zoff gewesen. Vor knapp einer Woche verriet J.B. seinen Fans: "Ich musste wirklich kämpfen. Und ich fühle mich total durcheinander und komisch."

Hailey & Justin Bieber: Ehe-Aus?

Ist ihre Ehe am Ende? Die Hochzeit von Hailey und Justin ist noch nicht wirklich lange her, doch es scheint so als wär diese bereits am Ende. Vor ein paar Tagen verriet eine anonyme Quelle, dass Hailey total unglücklich an der Seite des Sängers sei und unbedingt aus der Ehe ausbrechen möchte.

