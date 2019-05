Justin Bieber: Geheimes Mega-Projekt mit YouTube

Justin Bieber: YouTube-Projekt sorgt für Diskussionen

Wow, wie cool ist das denn? YouTube hat jetzt bestätigt, dass es zusammen mit Justin Bieber an einem neuen Mega-Projekt arbeitet! Was genau es sein wird, wollte bisher aber niemand verraten. Das Motto lautet aktuell noch: „Streng geheim!“ Nur so viel hat YouTube-Geschäftsführer Robert Kyncl schon verraten: Es soll „das meistdiskutierte Original aller Zeiten“ werden. OMG spannender könnte er es kaum machen, oder? Bis wir sehen können, woran Justin und YouTube arbeiten, müssen wir uns aber leider noch ein bisschen geduld: Erst 2020 will das Videoportal das Ergebnis präsentieren.

Justin Bieber: Dahin zurück, wo alles anfing

Dass Justin Bieber sich für sein spektakuläres Projekt ausgerechnet mit YouTube zusammengetan hat, dürfte niemanden überraschen. Denn ohne die Videoplattform wäre der Kanadier heute wahrscheinlich nicht da, wo er jetzt ist. 2007 hat auf YouTube alles angefangen, als Justins Mum Pattie Mallette den ersten Clip ihres damals 13-jährigen Sohnes veröffentlichte. Damals sang er „So Sick“ von Ne-yo und hatte noch keine Ahnung, dass er kurze Zeit später einer der berühmtesten Jungs der Welt sein würde…

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: