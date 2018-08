Justin Bieber: Geheimer Video-Dreh!

Super-Star Justin Bieber wurde von Fans bei einem geheimen Video-Dreh gesichtet! Gibt es etwa doch bald neue Musik von dem Sänger?

Justin Bieber: Video-Dreh

Erst vor kurzem verkündete Justin ja, dass für ihn als nächstes nur die Hochzeit mit seiner Traumfrau Hailey Baldwin auf dem Plan steht. Bis dahin sollte alles andere erstmal hintenangestellt werden, auch die Musik. Nun wurde der 24-Jährige aber bei einem geheimen Videodreh von Fans entdeckt! Etwa für ein Musikvideo?! Die Antwort ist nein, leider nicht. Bei dem Dreh handelte es sich nämlich um einen Prank für die amerikanische Fernsehshow „The Tonight Show starring Jimmy Fellon“. Host Jimmy, der bei dem Dreh auch am Start war, ist für seine Public-Pranks bekannt. Dabei verkleiden er und seine berühmten Show-Gäste sich häufig und machen in der Öffentlichkeit irgendwelche Faxen. Super witzig! Demnächst wird wohl Justin in der „Tonight Show“ zu Besuch sein, dann sehen wir bestimmt auch das Video zu der lustigen Zuschauer-Verarsche.

Justin trägt verrücktes Kostüm!

Der „No Brainer“-Sänger und sein Host waren übrigens total geil verkleidet – Justin war kaum wiederzuerkennen! Die beiden Männer trugen Perücken und Bärte, Justin in braun und Jimmy in schwarz. Dazu hatten sie super hässliche Anzüge und Krawatten an und versteckten ihre Gesichter hinter Sonnenbrillen. Auf den Fotos eines Fans ist zu sehen, wie der 24-Jährige und der 43-Jährige eine super witzige Nummer hinlegen, mitsamt Dance-Moves und komischen pinken Tüchern. Die Zuschauer schienen begeistert zu sein, die beiden sehen aber auch zum Totlachen aus! Am Ende des Pranks lüfteten Justin und Jimmy dann das Geheimnis und offenbarten allen, wer sie wirklich sind. Obwohl das einige Zuschauer wahrscheinlich schon vermutet haben. Justins Fans waren jedenfalls super happy ihren Star zu sehen! Der Sänger nahm sich auch noch Zeit und machte freudestrahlend Fotos mit allen. Was für eine coole Aktion! Wir finden, Justin hat mal wieder echt Humor bewiesen und sollte ruhig öfter solche lustigen Pranks in der Öffentlichkeit machen.

