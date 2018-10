Justin Bieber engt Hailey Baldwin ein!

Justin Bieber hat seit geraumer Zeit eine musikalische Pause eingelegt und will sich stattdessen voll und ganz auf sein Leben mit seiner Frau Hailey Baldwin konzentrieren. Doch die 21-Jährige scheint irgendwie andere Pläne zu haben…

Justin will chillen, Hailey zurück in den Job

Justin Bieber genießt sein neues Leben als Ehemann in vollen Zügen. Er liebt es, mit seiner Hailey zu chillen und einfach in den Tag hineinzuleben. "Justin scheint okay zu sein. Er scheint aber noch nicht bereit zu sein, neue Musik aufzunehmen und er sagt immer wieder, dass er jetzt erst einmal Zeit mit Hailey verbringen will“, verriet jetzt ein Insider dem „People“-Magazin. Hailey hingegen hätte dem Insider zufolge nach einem kurzen Break schon wieder Bock, zu arbeiten! „Sie hatten ein paar Konflikte deswegen. Justin hängt gerne ab, schaut Filme und chillt. Aber Hailey hat eine Menge Energie und Projekte, die sie machen will. Sie sind nicht auf einer Wellenlänge, wenn es um die Arbeit geht“, weiß der Informant.

Justin Bieber braucht die Pause dringender

Doch trotz der Meinungsverschiedenheiten hat Hailey Baldwin Verständnis für ihren Mann. "Hailey versteht, dass Justin schon so lange gearbeitet hat." Und das ist auch gut, dass das Model das auf dem Schirm hat – immerhin wurde Justin schon mit 14 Jahren weltberühmt und hatte seitdem nie ein "normales" Leben… das darf man nicht unterschätzen. "Für sie ist es okay, wenn er eine Pause macht“, sagte der Insider weiter. Trotzdem will die Blondine ihre Karriere jetzt nicht auch auf Eis legen. Zum Glück sei es laut Insider auch für Justin weitgehend in Ordnung, wenn sie ihr Ding mache… Na dann hoffen wir doch mal, dass sich da nicht bald die erste Ehekrise im Hause Bieber anbahnt

