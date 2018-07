Justin Bieber: Endlich gibt es einen neuen Song!

Die Fans von Justin Bieber mussten sich eine gefühlte Ewigkeit gedulden, seitdem der Superstar seine letzte Single veröffentlichte. Doch heute hat das Warten endlich ein Ende!

Justin Bieber: Neuer Song „No Brainer“ mit DJ Khaled

Seinen letzten Song „Friends“ veröffentlichte Justin Bieber vor ziemlich genau einem Jahr – nämlich im August 2017. Seitdem gönnte sich der 24-Jährige eine musikalische Auszeit und genoss vor allem in den letzten Monaten seine freie Zeit mit seiner Verlobten, Hailey Baldwin (21). Doch jetzt scheint es auch für Justin Bieber mal wieder an der Zeit zu sein, nicht mit Paparazzi-Bildern in die Schlagzeilen zu kommen, sondern mit dem, was er am besten kann: Musik machen. Für seinen neuen Song „No Brainer“ hat sich der Kanadier ziemlich krasse Unterstützung ins Boot geholt. Denn Justin stand für das Lied nicht nur mit Chance The Rapper und Quavo zusammen im Studio, sondern hat es mit niemand geringerem aufgenommen, als mit dem amerikanischen Hit-König DJ Khaled (42). Und der hat schon mit ungefähr jedem Superstar zusammengearbeitet. Von Demi Lovado, über Chris Brown, bishin zu Usher und Nicki Minaj… DJ Khaled hatte sie sozusagen alle schon.

Tomorrow Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am Jul 26, 2018 um 2:42 PDT

Wann gibt’s „No Brainer“ zu hören?

Wie „No Brainer“ klingen wird, darüber lässt sich bisher nur spekulieren. Eine kleine und ziemlich witzige Preview zum Videoclip gibt es allerdings jetzt schon auf YouTube. In der ist Justin Bieber zwar leider nicht zu sehen, aber reinklicken lohnt sich allemal. Das ganze Video wird es heute Abend ab 19 Uhr deutscher Zeit zu sehen geben – und dann könnt ihr auch endlich Justin Biebers heiß ersehnten neuen Song „No Brainer“ zum ersten Mal in voller Länge hören. Ihr dürft gespannt sein!

