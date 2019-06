Justin Bieber: Dieser Star hat seine Unterhosen geklaut

Justin Bieber wurde dreist bestohlen

In der US-Talkshow von David Letterman verriet Schauspieler Zach Galifianakis jetzt ein kurioses Geheimnis, dass er siet 5 Jahren mit sich rumschleppt. Und das involviert niemand geringeren als Megastar Justin Bieber. 2014 war der "Hangover"-Darsteller in einer Show namens "Two Ferns" zu Gast, in der er mit Schleim beschmiert wurde. So konnte er dan natürlich nicht rausgehen, weshalb er sich nochmal umziehen wollte. Das einzige Problem: "Ich hatte extra Shirt und Hose mitgebracht, aber keine Unterwäsche", erklärt Zach Galifianakis dem Talkmaster. "Dann sah ich in der Ecke eine Unterhose.... Und zog sie an". Erst danach habe er darüber nachgedacht, was er gerade getan hatte: Er hatte sich einfach Justin Biebers Unterhose geschnappt. "Das war auf so vielen Ebenen falsch", gibt er sichtlich belustigt zu. David Letterman versteht das Dilemma des Schauspielers und meint dazu: "Es war ja ein Notfall". Darauf stellt Zach nochmal klar, dass es wirklich nur ein Notfall war und er keinesfalls unbedingt die Unterwäsche von Justin Bieber tragen wollte. 😂 Was er danach mit der Unterhose getan hat, ist aber fast noch lustiger (und komischer)...

Er wollte Justin Biebers Unterhose verschenken

Obwohl es ja scheinbar keine Absicht war, dass Zach Galifianakis die Klamotten von Justin Bieber mitgehen ließ, hat er sie trotzdem nie wieder zurück gegeben. "Die Jahre sind vergangen und ich habe die Unterwäsche mit mir genommen … weil ich Nichten habe", so der Schauspieler. Die hatten aber scheinbar keinen Bock auf das merkwürdige Geschenk ihres Onkels, wenn man dem glaubt, was Zach im Clip weiter erzählt: "Also ging ich zu meiner Nichte und sagte: ,Hey, ich habe dies für dich aufgehoben.' Sie wollte sie nicht. Ich habe es versucht - sie war überhaupt nicht begeistert. " WTF?! 😅😅 Was der Sänger zu dem schlüpfrigen Geständnis sagt, ist noch nicht bekannt. Aber da auch Justin Bieber für komische Aktionen bekannt ist, wie etwa Tom Cruise zum Kampf herauszufordern, kann er darüber bestimmt lachen!

