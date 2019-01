Justin Bieber: Bereut er jetzt schon sein Gesichts-Tattoo?

Erst seit kurzem trägt Justin Bieber ein neues Tattoo mitten in seinem Gesicht. Doch es sieht ganz danach aus, als würde er diese Körperverzierung jetzt schon bereuen!

Justin Bieber: So sieht sein Face-Tat aus

Schon seit einigen Monaten ging das Gerücht um, dass Justin Bieber sich ein Gesichts-Tattoo hat machen lassen. Gesehen hat man aber trotzdem lange nichts davon… bis jetzt Star-Tätowierer Jon Boy vor zwei Tagen ein Pic von dem Kunstwerk auf seinem Insta-Profil veröffentlichte, auf dem ganz klar der Schriftzug „Grace“ über Justins Augenbraue zu erkennen ist. (Zur Info: „Grace“ heißt übersetzt so viel wie Gnade oder Anmut!)

Darüber, ob dieses Tattoo mitten im Gesicht gut aussieht, sind sich die Fans uneinig. Die tausenden Kommentare unter dem Foto reichen von „Wow, es ist wunderschön“ bis hin zu „Was soll das sein? Sieht aus, als wäre er über der Augenbraue genäht worden!“

Justin Bieber: Gesichts-Tattoo plötzlich verschwunden

Inzwischen gibt es Grund zur Annahme, dass auch der Sänger selbst nicht mehr ganz so überzeugt von seiner neuen Körperverzierung ist. Denn auf den neusten Paparazzi-Bildern des Sängers ist das Face-Tat plötzlich verschwunden! Sie zeigen Justin am gestrigen Mittwochmorgen auf dem Weg ins Fitness-Studio. Von „Grace“ weit und breit keine Spur! Aber was ist da los? Hat Justin den kleinen Schriftzug in seinem Gesicht etwa überschminkt? Oder bereut er das Tattoo etwa sogar jetzt schon so sehr, dass er es direkt wieder weglasern hat lassen? So wirklich weiß das niemand. Denn es ist zwar durchaus möglich, dass Tattoos mit der Zeit stark verblassen, sodass man sie nicht mehr so gut sieht wie am Anfang. Da Justins neuste Verzierung jedoch erst ein paar Wochen alt ist, kann das in dem Fall nicht passiert sein… Ganz schön mysteriös! Bei den nächsten Paparazzi-Pics von dem „No Brainers“-Interpreten müssen wir wohl nochmal ganz genau hinschauen!

Übrigens: Auch Justins Frau Hailey Bieber soll sich am selben Tag ein kleines Tattoo machen haben lassen. Aufgrund eines Insta-Posts des Tätowierers im Juli können wir davon ausgehen, dass das Model sich ebenfalls einen Schriftzug verpassen ließ und jetzt das Wort "Style" ihren Luxus-Body ziert:

