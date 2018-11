Justin Bieber: Liebes-Tattoo für Hailey an DIESER besonderen Stelle...

Justin Bieber hat es schon wieder getan: Er hat sich ein neues Tattoo stechen lassen! Diesmal sogar ein Partner-Tattoo mit Ehefrau Hailey Baldwin...

Justin Bieber: Partner-Tattoo mit Hailey Baldwin

Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24) sind total in Love. Die beiden haben sich im Sommer nicht nur verlobt, sondern sie sollen sogar schon geheiratet haben! Vor Kurzem berichteten wir darüber, dass das Paar sich dazu entschieden hat, keine traditionellen Eheringe zu tragen, sondern sich die Eheringe tätowieren lassen will - crazy! Doch bevor sie das tun, haben sie sich jetzt schon ein anderes gemeinsames Tattoo stechen lassen. Justin soll sich sogar an einer ganz besonderen Stelle tätowiert haben: Im Gesicht! Der Tattoo-Künstler Bang Bang, der eigentlich Keith McCurdy heißt, gab dem Klatsch-Portal Page Six TV jetzt dazu ein Interview: "Justins Tattoo ist in seinem Gesicht", verriet der Tätowierer, der schon länger mit Hailey und Justin befreundet ist.

Justin Bieber: Neues Tatto im Gesicht

Aber wo befindet sich das neue Motiv? Angeblich unter einer seiner Augenbrauen. Es soll sich um einen ganz feinen, kleinen Schriftzug handeln. Aha - Beweise gibt es bisher kaum. Zwar hat Justin schon länger kein Foto mehr von sich in seinem Instagram-Feed gepostet, aber auch auf dem Selfie, das Justin letzte Woche mit kurz rasierten Haaren zeigte, konnte man kein Tattoo entdecken. Allerdings befand sich auf dem Bild ja auch ein Filter, der das Tattoo ganz leicht versteckt haben könnte... Einige Fans und Klatsch-Portale behaupten allerdings, auf dem Foto den Namen "Grace" erkannt zu haben. Das würde zu Justins und Haileys Liebe eigentlich recht gut passen, denn beide sind sehr gläubig. "Grace" bedeutet auf Deutsch "Gnade" - ein Liebesbeweis an Gott? Wer weiß... Hoffen wir aber, dass die beiden das Tattoo nicht bald so sehr bereuen, wie das mittlerweile Ex-Paar Ariana Grande und Pete Davidson. Die beiden haben sich nämlich auch gleich gemeinsame Tattoos stechen lassen und scheinen das nach ihrer Trennung jetzt total zu bereuen.

