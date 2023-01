Jonas Brothers verraten spannende Details zu neuem Album 😍

Bereits im September letzten Jahres posteten die Jonas Brother auf Instagram ein Bild mit der Caption "Making the new album" (dt.: "Am neuen Album arbeiten"). Joe Jonas kommentierte daraufhin "You mean finished the album." (dt.: "Ihr meint, das Album ist fertig."). Lange kann es also nicht mehr dauern, bis wir die neuen Tracks der Band zu hören bekommen.

Auf dem Bild sind aber nicht nur Joe, Kevin und Nick zusehen, sondern auch Jon Bellion! Wie Nick bereits verraten hat, spielte der Musiker einen wichtigen Teil bei der Entstehung des Albums: "[Wir] gehen definitiv in eine neuere Richtung, wir haben die richtigen Leute gefunden, mit denen wir an einem Sound arbeiten können, der sich altersgerecht anfühlt, wie zum Beispiel Jon Bellion. Es ist cool, denn er ist auf dem gleichen Weg wie wir"