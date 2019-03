Jonas Brothers: „Camp Rock 3“ in Planung?

„Camp Rock“: Großer Durchbruch für die Jonas Brothers

Obwohl es schon elf Jahre her ist, können wir uns noch genau an die Story rund um die süße, musikbegeisterte “Mitchie“ (Demi Lovato) und den Sänger „Shane“ (Joe Jonas) erinnern, der von seinen Brüdern „Jason“ (Kevin Jonas) und „Nate“ (Nick Jonas) ins „Camp Rock“ geschickt wurde. 2008 begeisterte der erste Teil des Jugendfilms Kids auf der ganzen Welt. Kein Wunder also, dass die Fortsetzung „Camp Rock 2: The Final Jam“ nicht lange auf sich warten ließ. 2010 standen die Jonas Brothers und Demi nochmal gemeinsam vor der Kamera – und wieder ging der Diesney-Film total durch die Decke. Ohne Zweifel haben sowohl die drei Brüder, als auch Demi Lovato diesen beiden Filmen ihren ganz großen Durchbruch zu verdanken. Seitdem ging es für alle mit ihrer Musikkarriere steil bergauf!

„Camp Rock 3“ in 30 Jahren?

Wie wäre es also mit einem dritten Teil von „Camp Rock“? Das wurden Nick, Joe und Kevin jetzt in einem Interview gefragt – und die Antwort ist leider ziemlich ernüchternd: Sie haben keinen Bock auf eine weitere Fortsetzung. „Die Antwort lautet: ‚Absolut nicht!‘“, so die Brüder. Trotzdem betonten sie, dass die „Camp Rock“-Zeit für sie immer etwas ganz Besonderes bleiben wird. Joe könnte sich höchstens vorstellen, irgendwann mal ein lustiges „Camp Rock“-Revival für die US-Comedy-Show „Saturday Night Life“ zu drehen. „Aber es wäre lustig, wenn wir damit noch so dreißig Jahre warten würden, bis wir so richtig alt sind“, fügte der 29-Jährige hinzu. Worauf alle drei Jonas Brothers allerdings schon jetzt total Bock hätten, wäre eine Reunion mit ihrem damaligen Co-Star Demi Lovato! Die drei könnten sich super vorstellen, die Sängerin bei einem ihrer bevorstehenden Konzerte mit auf die Bühne zu holen und wie in alten Zeiten zusammen zu performen. Die Fans würden es auf jeden Fall feiern!

