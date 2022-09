Jennifer Lawrence trauriges Geständnis: Zwei Fehlgeburten

Fehlgeburt während “Don’t Look Up“-Dreharbeiten

Was für ein trauriges Geständins, von Jennifer Lawrence ("Die Tribute von Panem"): Mit Anfang 20 war Jennifer das erste Mal schwanger! Zu dieser Zeit war Jennifer noch nicht als Katniss in "Die Tribute von Panem" bekannt, feierte aber in dem Western "Winter's Bone" einen großen Erfolg. Eigentlich wollte sie das Baby damals abtreiben, doch es kam anders als geplant: Sie erlitt „allein in Montreal eine Fehlgeburt“, wie die Oscar-Preisträgerin nun im Vogue-Interview offenbarte. Und das sollte nicht das einzige Mal bleiben.

Während der Dreharbeiten zu Adam McKays Netflix-Komödie “Don’t Look Up“ wurde die 32-Jährige erneut schwanger. Und auch dieses Mal erlitt sie eine Fehlgeburt. Anschließend musste sie sich außerdem einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Der Grund: Gewebe aus ihrer Gebärmutter musste nachträglich entfernt werden. Doch als wäre das nicht schon genug, hat das Thema „Abtreibung“ auch noch für große Probleme in ihrer Familie gesorgt.

Darum hat Jennifer Lawrence kaum Kontakt mit ihrer Familie

Erst in diesem Jahr hob der Supreme Court das Urteil “Roe v. Wade“ auf. Damit haben Frauen in den USA von nun an kein Recht mehr darauf, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Jeder Bundesstaat kann dazu eigene Gesetze festlegen – und in vielen ist eine Abtreibung nun ein Verbrechen. Für Lawrence, die im Februar ihr erstes Kind bekam, ein Albtraum: „Ich hatte eine tolle Schwangerschaft. Aber manchmal kam mir der Gedanke: Was wäre, wenn ich dazu gezwungen worden wäre ein Kind zu bekommen?“ Besonders in ihrer Familie sorgte das Thema für viele Probleme. Ihre Verwandten im Budesstaat Kentucky, bei denen sie aufwuchs – und wo über Abtreibungs-Verbote entschieden noch werden muss – haben andere Meinungen zum Thema und würden sich laut Lawrence nicht für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzen. „Wie kann man eine Tochter von Geburt an großziehen und glauben, dass sie keine Gleichberechtigung verdient“, fragte die Schauspielerin im Interview.

Leonardo DiCaprio: So viel mehr Geld als Jennifer Lawrence verdiente er

Als wären die Probleme in der Familie nicht genug, hat die Schauspielerin auch beruflich mit Ungerechtigkeit zu kämpfen. In Enthüllungs-Dokumenten von Sony wurde offenbart, dass die 32-jährige beispielsweise beim Krimidrama “American Hustle“ weit weniger verdiente als ihre männlichen Kollegen. Für den Netflix-Film “Don’t Look Up“ bekam sie sogar 5 Millionen Dollar weniger als Schauspiel-Kollege Leonardo DiCaprio! Frustriert stellte sie fest: „Es spielt keine Rolle wie viel ich mache. Ich werde immer noch nicht so gut bezahlt wie dieser Typ – wegen meiner Vagina?“ Gut verstanden habe sie sich mit ihren männlichen Kollegen aber trotzdem, auch wenn sie sie wahnsinnig gemacht haben.

Das veränderte ihr Leben komplett

Trotz allem gibt es zum Glück aber auch einen großen Lichtblick in ihrem Leben: Ihr Sohn Cy, der vergangenen Februar das Licht der Welt erblickte. Erst kürzlich verriet sie wie die Zeit nach der Geburt als frischgebackene Mama für sie war: „Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben neu begonnen hatte.“

