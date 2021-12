Jennifer Lawrence „Don’t Look Up”-Dreh: „Schlimmster Tag meines Lebens”

Don’t Look Up auf Netflix

Der Film „Don’t Look Up” gehört wohl zu den Filmen, auf den sich besonders viele Netflix-Abenennt*innen gefreut haben. Immerhin ist nicht nur die Story – ein Asteroid soll auf der Erde eischlagen – spannend. Auch die Besetzung ist mit Superstar Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence absolute Spitzenklasse.

Entgegen einigen negativen Kritiken ist der Film also absolut sehenswert – und unterhaltsam. Cool: Jennifer zeigt sich in der Komödie als coole Wissenschaftlerin mit Undercut, Piercings und einer frechen Schnauzte… Aber so lässig Jennifer Lawrence auch wirken mag, EINE Szene war die absolute Hölle!

Horror-Szene für Lawrence

Man möchte meinen, dass ein Film in dem ein Brocken aus dem All, so groß wie der Mount Evenerst, auf die Erde zurast genug Stoff bietet, dass auch der Dreh nicht so spaßig ist. Tatsächlich ist es aber eine total unscheinbare Szene, die Jennifer MONATLELANG Horror-Momente bescherte.

Und zwar die allererste Szene des Films, in der Lawrence bei der Beobachtung von Sternen zu sehen ist und nebenher den Track “Ain’t Nuthing ta F’ Wit“ vom Wu-Tang-Clan rappt.

Wer den Track kennt, weiß: Die Member des Wu-Tang-Clans sind nicht umsonst für ihre Rap-Skillz gefeiert! Doch nun musste es ihnen Lawrence gleich tun. Keine leichte Aufgabe!

Lawrence: „Der schlimmste Tag meines Lebens!“

Wochenlang übte Jennifer also den Text von “Ain’t Nuthing ta F’ Wit“ – und sie dachte, sie sei gut vorbereitet. Doch dann das:

„Wegen Covid war genau diese Szene die erste, die ich drehen musste“, so Lawrence in einem Interview, „Es war furchtbar. Da sitze ich nun in dieser großen Halle und hunderte Leute der Filmcrew starren mich an – und ich muss Wu-Tang-Clan rappen! Das war ohne Witz der schlimmste Tag meines Lebens!“

Im Film ist die Szene natürlich 1A – und Jennifer wirkt total locker. Anzumerken ist ihr der Stress des Drehs also nicht.

