Jennifer Lawrence: Erst Oscar – heute Flop

Jennifer Lawrence hatte einen steilen Karriereanflug – die junge Schauspielerin darf sich bereits jetzt über ganze 4 Oscars freuen und hat in so krassen Film-Franchises, wie „Die Tribute von Panem“ und „X-Men“ die Hauptrolle gespielt. Inzwischen scheint ihr Höhenflug allerdings beendet zu sein – haben die Fans keine Lust mehr auf Lawrence? Die Schauspielerin gab einmal selbst zu, dass sie zu den eher unfreundlichen Stars gehört. Gibt es da einen Zusammenhang? Oder liegt es daran, dass der Star kein Instagram benutzt und die Fans sich deswegen langsam von ihr distanzieren? Wir haben uns das mal genauer angeschaut!

2008 war DAS Jahr für Lawrence

Die damals 17 Jahre alte Schauspielerin durfte 2008 in drei großen Filmen zeigen, was sie drauf hat – und hatte damals mehr als überzeugt! Sie sielte in „Garden Party“, „Auf brennender Erde“ und „The Poker House“ eine Rolle – und machte Hollywood auf sich aufmerksam. Mit „Winter’s Bone“ (2010) hatte sie noch die letzten Kritiker*innen überzeugen können. Die Rolle öffnete ihr die letzten großen Türen Hollywoods und sie durfte ihr Können als „Mystique“ in „X-Men: Erste Entscheidung“ einem großen Mainstream-Publikum im Jahr 2011 beweisen. Ein Jahr später bekam sie die Hauptrolle im „Tribute von Panem“-Franchise und begeisterte als Katniss Everdeen. Während „X-Men“ schon ein riesiger Erfolg war (über 300 Millionen Euro nahm der Film ein), toppte „Tribute von Panem“ noch einmal alles: Allein der erste Teil nahm über 700 Millionen Euro ein! Doch der Erfolg sollte nicht ewig anhalten.

Die aktuellen Filme kommen gar nicht an

Auch wenn Lawrence 10 Jahre später noch immer zu den hellsten Sternen am Hollywood-Himmel gehört, ist ihr Name auf dem Filmplakat schon lange kein Garant mehr für volle Kinokassen. Ihre aktuellen Filme werden von Kritiker*innen zerrissen, was viele als Grund sehen, warum Lawrence bei den Fans nicht mehr so gut ankommt. „Jennifer Lawrence sinkende Beliebtheit kann man wahrscheinlich mit den grausigen Kritiken ihrer aktuellen Filme erklären“, schreibt ein Fan dazu. Seit 2016 seien alle Filme, in denen Lawrence mitspielte, furchtbar bewertet worden – ein Blick auf das Bewertungsportal rottentomatoes.com bestätigt diese Annahme. 😯 Die Filme waren kein finanzieller Flop – aber die Zuschauer*innen waren alles andere als begeistert. Manche Fans sagen ihr auch nach, keine wirklich gute Schauspielerin zu sein, da man „Jennifer“ in all ihren Rollen klar erkennen würde. Ihr neuester Film „Don’t Look Up“, der bald auf Netflix erscheinen wird, wird zeigen, ob sie das Ruder noch einmal herumreißen kann.