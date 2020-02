Sie ist einer der Fitness-Freaks auf Instagram! Izabel Goulart macht mit ihrem Sixpack so schnell keiner Konkurrenz. Ihr Sportplan ist vor allem abwechslungsreich: "Auf meinem Fitnessplan stehen Pilates, Kickboxen, Laufen und Gewichtstraining. So gewöhnt sich der Körper nie an ein Workout." Jeden Tag steht mindestens eine Stunde Sport auf dem Plan der gebürtigen Brasilianerin, ganz egal wo auf der Welt sie gerade ist. Wie gut, dass ihr Verlobter Kevin Trapp Profi-Fußballer ist. Gemeinsam trainieren macht gleich doppelt so viel Spaß!