Für ihren Body trainiert die Caro Daur hart. Mindestens sechs Mal die Woche geht es für die Influencerin 45 bis 90 Minuten zum Sport. Sich selbst bezeichnet sie als kleinen "Hibbel" der immer in Bewegung sein muss. Am liebsten trainiert sie im Gym, bei schönem Wetter zieht sie es aber zum Joggen an die frische Luft 🏃🏼‍♀️ Einen festen Trainingsplan verfolgt die Hamburgerin dabei nicht. Sie macht einfach das worauf sie gerade Lust hat.