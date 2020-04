Mail-App von Apple hat Schwachstelle

Der Übeltäter ist Apples Mail-App, die du am iPhone und am iPad nutzen kannst. Wenn es Cyberkriminelle auf dein Handy und vor allem deine Daten abgesehen haben, können sie dank der Sicherheitslücke im Mail-Programm verseuchte E-Mails mit schädlichem Content an dich schicken oder sich in deinen Account hacken und Schadprogramme einschleusen. Oftmals bekommt du von dem Hacker-Angriff gar nichts mit. Das Sicherheitsunternehmen ZecOps hat die Apple Sicherheitslücke ausfindig gemacht und warnt in einem Bericht davor. Das Krasse: Laut ZecOps besteht das Problem schon seit iOS 6, das Betriebssystem wurde bereits 2012 ausgerollt. Bei iOS 13 kann es sogar gefährlich werden, wenn das Mail-Programm nur im Hintergrund läuft und keine spezielle E-Mail geöffnet wird.

iOS-Update soll Lücke schließen

ZecOps konnte schon verschiedene Angriffe auf Personen in der ganzen Welt nachverfolgen, da iPhones zu den beliebtesten Smartphones der Welt zählen, gibt es unglaublich viele potentielle Opfer. ZecOps gibt deswegen Apple-Usern den Rat, über eine andere Mail-Anwendung nachzudenken, solange bis ein Update verfügbar ist, das die Sicherheitslücke schließt. Apple weiß über den Risikofaktor Bescheid, in der Beta-Version von iOS 13.4.5 ist das Problem bereits behoben, die finale, neue Version ist allerdings noch nicht verfügbar.

