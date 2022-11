Intimrasur für Mädchen und Jungs: Die richtige Methode!

Das brauchst du für die Nassrasur:

Einen Einwegrasierer oder Mehrwegrasierer, Rasierschaum oder Rasiergel

Das ist deshalb wichtig, weil dadurch deine Schamhaare weich und biegsam werden und sich bei der Nassrasur besser rasieren lassen. Außerdem sollte die Haut immer sauber sein, bevor der Rasierer über sie drüber gleitet.

Das gilt sowohl für einen Einwegrasierer als auch für einen Mehrwegrasierer. Check also vor der Intimrasur, ob die Klinge sauber und frisch ist. Denn eine stumpfe Klinge kann zu Hautirritationen führen. Bei einem Mehrwegrasierer solltest du deshalb die Klinge auch regelmäßig austauschen.

Das hat den Vorteil, dass dadurch die Klinge bei der Intimrasur besser über die Haut gleiten kann. Schäum deine Intimzone also vorher ausgiebig ein, sodass die Schamhaare, die du wegrasieren möchtest, mit Rasierschaum bedeckt sind.

Zieh deine Haut straff und lass den Rasierer dann in Wuchsrichtung über die Haut gleiten. Gehe dabei vorsichtig vor, um das Risiko von Schnittverletzungen zu verringern. Du kannst außerdem deine Haut schonen, indem du mit dem Rasierer nicht mehrmals über eine bereits rasierte Stelle fährst. Spül die Klinge anschließend mit Wasser ab, um den Rasierschaum und die Härchen an der Schnittfläche zu entfernen.

Während es bei Mädchen der Bereich rund um die Schamlippen ist, sind es bei Jungs Stellen wie Penis und Hodensack, an denen besonders behutsam vorgegangen werden muss. Zieh die Haut an diesen Stellen deshalb vorher so straff wie möglich, bevor du den Rasierer drüber gleiten lässt.

Spül deine Intimzone nach der Rasur gründlich mit Wasser ab und tupf die Haut anschließend mit einem sauberen Handtuch trocken. Etwas parfumfreie Feuchtigkeitslotion spendet deiner Haut nach der Rasur eine extra Portion Feuchtigkeit. Das sorgt nicht nur für Wohlfühl-Feeling, sondern beugt auch der Entstehung von Hautreizungen vor.