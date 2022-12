Instagram-Rekord: Wer steckt hinter dem Ei?

Das Ei-Foto ist bisher der einzige Post auf dem Account, der erst seit dem 4. Januar existiert. Als Bildunterschrift steht da: "Lasst uns einen Weltrekord brechen und die meisten Likes auf Instagram kriegen." Gesagt, getan! Nachdem das Pic zum viralen Hit wurde, kündigte die Seite sogar an, bald eigenen Merchandise zu vertreiben! LOL. Ob Kylie Jenner sich wohl einen Eier-Hoodie kaufen würde? Der Reality-TV-Star ließ sogar persönlich ein Like unter dem Eier-Bild da. Unter anderem ihre Schwester Kendall Jenner und deren BFF Hailey Baldwin übrigens auch! Kylie reagierte auch schon auf ihre Instagram-Niederlage. Sie schlug auf der Straße im heißen Los Angeles ein Ei auf und ließ es in der Sonne brutzeln.