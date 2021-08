Mit den Social-Media kamen quasi ganz automatisch Instagram-Stars (auch „Influencer*in“ bzw. passender „Content Creator“ genannt) – Menschen, die mit ihrem Content Millionen von Fans begeistern. Manche machen das schon so professionell, dass sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen können! Dass das Leben eines Insta-Stars nicht nur aus tollen Reisen und dazugehörigen Videos und Fotos besteht, haben wir bereits zuhauf erlebt: Die Menschen hinter dem Content auf Instagram haben genauso viele Probleme, wie jede*r andere auch! Nur mit dem Unterschied, dass diese Probleme meist sehr öffentlich dargestellt werden, ob von den Stars so beabsichtigt oder nicht. Wenn du selbst Influencer*in werden willst, haben wir für dich bereits die wichtigsten Tipps zusammengefasst! Du möchtest speziell Beauty-Influencer*in werden? Auch dafür haben wir schon alle notwendigen Tipps zusammengestellt. Gern geschehen! 😉

Die 20 erfolgreichsten Instagram-Accounts

Heute schauen wir aber nicht auf die Tücken und Fallen beim freiberuflichen Job Influencer*in, sondern blicken auf die Sterne, die bereits hoch oben am Insta-Himmel erstrahlen. Und das sind eine ganze Menge! Wir haben die Top-50 der erfolgreichsten Insta-Stars für euch gesammelt. Hierbei haben wir rein auf die Anzahl der Followers geschaut – wie viel die Stars mit ihren Accounts am Ende verdienen und bereits auf ihrem Bankkonto haben, war für unsere Liste nicht von Belangen. Vielleicht dienen diese Stars dir ja als notwendige Inspiration und Motivation, dich selbst an diesem Job zu versuchen? Wir wünschen dabei auf jeden Fall viel Erfolg! Und, wer weiß: Vielleicht bist du ja auch irgendwann in dieser Liste vertreten? 😍

Die 50 erfolgreichsten Instagram-Stars aus Deutschland: Platz 11-50

In unserer Galerie findest du die Top-10 der deutschen Instagram-Stars mit den meisten Followern. Hier haben wir für dich die restlichen erfolgeichsten deutschen Stars auf Instagram gesammelt:

11. felixladen: 2,5 Millionen Follower*innen

12. lionttv: 2,3 Millionen Follower*innen

13. mrsbella: 2 Millionen Follower*innen

14. simondesue: 2 Millionen Follower*innen

15. taddl: 1,8 Millionen Follower*innen

16. paluten: 1,8 Millionen Follower*innen

17. annamariadamm: 1,8 Millionen Follower*innen

18. dimakoslowski: 1,8 Millionen Follower*innen

19. marenwolf: 1,7 Millionen Follower*innen

20. kel: 1,6 Millionen Follower*innen

21. luciano_loco030: 1,6 Millionen Follower*innen

22. leoobalys: 1,6 Millionen Follower*innen

23. dalia: 1,5 Millionen Follower*innen

24. ischtarisik: 1,5 Millionen Follower*innen

25. joyceilg: 1,4 Millionen Follower*innen

26. apored: 1,4 Millionen Follower*innen

27. Samislimani: 1,4 Millionen Follower*innen

28. Lenimariee: 1,4 Millionen Follower*innen

29. Jonasems: 1,3 Millionen Follower*innen

30. Iblali: 1,3 Millionen Follower*innen

31. lisamarie_schiffner: 1,3 Millionen Follower*innen

32. alexanderkoslowski: 1,3 Millionen Follower*innen

33. anh_phoenix: 1,3 Millionen Follower*innen

34. lea: 1,2 Millionen Follower*innen

35. saschahellinger: 1,2 Millionen Follower*innen

36. itsdoina: 1,2 Millionen Follower*innen

37. deniso_bolibani: 1,2 Millionen Follower*innen

38. zulathepom: 1,2 Millionen Follower*innen

39. alexandraceylan1: 1,2 Millionen Follower*innen

40. sohi.malih: 1,2 Millionen Follower*innen

41. chengloew: 1,1 Millionen Follower*innen

42. isabella_muenchen: 1,1 Millionen Follower*innen

43. shantijoantan: 1,1 Millionen Follower*innen

44. taneray: 1,1 Millionen Follower*innen

45. barbarasofie_: 1,1 Millionen Follower*innen

46. bettytaube: 1,1 Millionen Follower*innen

47. dardan: 1 Million Follower*innen

48. lucycatofficial: 1 Million Follower*innen

49. rezo: 1 Million Follower*innen

50. naomijon: 1 Million Follower*innen