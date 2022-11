Ich darf mich nicht rasieren!

Vanessa, 15: Ich hab ein großes Problem. Ich will mich im Intimbereich rasieren. Erstens finde ich das schöner und zweitens machen das fast alle Mädchen in meinem Alter. Aber meine Mutter ist strikt dagegen. Sie findet es ekelhaft und abstoßend. Außerdem meint sie, dass es peinlich sei, in meinem Alter rasiert zum Frauenarzt zu gehen. Heimlich kann ich es nicht machen, weil meine Mutter das merken würde. Was kann ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Wenn es Dir wichtig ist, mach es trotzdem!

Liebe Vanessa,

in vielen Dingen des Alltags haben die Eltern das letzte Wort, was in der Pubertät viele Jungen und Mädchen lästig finden. Wenn es aber um das Thema Intimrasur geht, ist das so eine Sache. Denn Du schädigst damit ja nicht Deinen Körper, sondern Du änderst die Länge Deiner Haare. Und die wachsen jederzeit wieder nach, wenn es Dir nicht mehr gefallen sollte. Wenn Du Dich beim Rasieren nicht verletzt, ist die Intimrasur also letztlich vor allem eine Frage der persönlichen Vorliebe und keine Frage von richtig oder falsch, gesund oder ungesund. Das zu verstehen ist wichtig, damit Du Deinen Entschluss gut vor Dir selber begründen kannst. Und nötigenfalls auch vor Deiner Mutter.

Es wird in Zukunft vermutlich öfter vorkommen, dass Deine Mutter Dinge ganz anders sieht, als Du. Das gehört zur normalen Entwicklung in der Pubertät. Die Frage ist jetzt, für was es sich in Deinen Augen lohnt, einen Konflikt auszustehen. Was wird passieren, wenn Du Dich gegen den Willen Deiner Mutter rasierst? So, wie Du sie beschreibst, wird sie vermutlich sauer sein. Und was bedeutet das für Dich? Normalerweise dreht sich die Erde weiter, oder? Weißt Du: Deine Mutter muss nicht gut finden, wenn Du Dich rasierst. Aber sie muss es akzeptieren. Und wenn sie das nur zähneknirschend kann, liegt es bei Dir, das auszuhalten. So gewöhnst Du sie außerdem langsam daran, dass sie nicht mehr alles in Deinem Leben mitentscheiden wird. Und dem Frauenarzt ist es nicht wichtig, ob Du rasiert oder unrasiert hingehst. Der weiß, dass Intimrasur Mode ist. Peinlich ist das überhaupt nicht, wenn Du Dich rasiert schöner findest.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Intimhygiene! Darauf kommt‘s an!

» Rasiert oder unrasiert - was ist schöner?» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.