Rasiert oder unrasiert! Was ist besser?

Du überlegst noch, was Du selber für Dich und bei anderen besser findest? Wir sagen Dir, welche Vor- und Nachteile es hat, sich zu rasieren oder eben nicht. . .

Es ist seit Jahren Mode, dass sich Jungen und Mädchen im Intimbereich rasieren. Das heißt aber nicht, dass es alle tun. Und wie bei jeder Mode triffst Du allein die Entscheidung, ob Du sie mitmachen willst oder nicht. Denn jeder entscheidet für sich, was er oder sie lieber leiden mag: buschig, gekürzt, teilrasiert oder glatt. Und auch wenn Deine Freunde eine andere Meinung haben: Was Du an Deinem Intimbereich machst ist Deine Sache. Wir erklären hier die Vor- und Nachteile von Schamhaaren und rasiertem Intimbereich. So kannst Du herausfinden, was für Dich das Richtige ist!

Wie ist es mit Haaren?

Vorteil:

» Viele mögen es, möglichst natürlich zu bleiben.

» Die empfindliche Haut an Schamlippen und Penis bleibt heil. Kein Juckreiz, keine Rötungen durch die Rasur - einfach nur natürliche Haare.

» Der Intimbereich wird vor allen bei Mädchen etwas verdeckt. Viele finden das gut, weil sie sich ohne Schamhaare nackt und unwohl fühlen.

» Es kann sich nicht so schnell Geruch bilden, als wenn die Hautfalten nackt aufeinander liegen würden. Denn Du schwitzt weniger mit Schamhaaren.

» Die Haare vertrömen nach dem Duschen den Duft des Shampoos. Rasiert verfliegt dieser Duft schneller.

» Nachteil: Absolut keiner!

Wie ist es ohne Haare?

Vorteil:

» Einige Jungen und Mädchen mögen sich rasiert einfach lieber leiden.

» Beim Oralsex bekommst Du nicht so schnell Haare in den Mund.

» Die Annahme, dass ein rasierter Intimbereich hygienischer ist als der volle Haarwuchs, stimmt allerdings nicht. Wer seine Behaarung behält, kann genau so hygienisch sein. Das hängt allein von der Körperpflege ab.

Nachteil:

» Oft gibt es hässliche, juckende Pickelchen von eingewachsenen Haaren oder entzündeten Haarwurzeln. Das passiert vor allem, wenn nicht richtig rasiert wurde oder die Haut empfindlich ist. Wer das Rasieren nicht ab kann, kann es mit Cremes zur Enthaarung versuchen. Aber auch die können die Haut reizen.

» Frisch rasiert kann die Reibung beim Sex die Haut zusätzlich reizen. Das kann an der rasierten Stelle scheuern und weh tun.

» Vor allem Mädchen finden es nicht immer schön, wenn nach der Rasur die Schamlippen und der Kitzler so genau zu sehen sind. Wenn es Dir so geht, Du Dich aber trotzdem rasieren möchtest, dann lies Dir den Kompromiss auf der nächsten Seite durch.

» Rasiert schwitzt Du mehr im Intimbereich, weil die Hautfalten jetzt genau aufeinander liegen. Vorher haben die Haare die Luftzufuhr ermöglicht. Komplett rasiert kann sich deshalb auch schneller Geruch bilden.

» Wenn die Haut durch die Rasur verletzt wurde, steigt das Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken. Denn die natürliche Barriere der Haut ist dann beschädigt und kann Erreger durchlassen.

Tipps:

» Intimrasur für Jungen und Mädchen! So geht's

Der Kompromiss!

Du bist immer noch unsicher? Dann versuche probehalber einen Kompromiss. Die Haare wachsen ja schnell wieder nach.

Du kannst sie Schamhaare zum Beispiel nur etwas kürzen. Das bringt auch schon eine Veränderung. Und wenn Du das Rasieren erst Mal ausprobieren willst, fang langsam an. Nicht gleich alles auf ein Mal. Rasiere zum Beispiel anfangs nur die Haare, die sonst aus dem Slip rausgucken würden. So findest Du auch heraus, ob Deine Haut überhaupt eine Nassrasur verträgt. Wenn es guck klappt und Dir gefällt, kannst Du immer noch etwas mehr rasieren. Schau es Dir erst Mal an. . .

Tipps:

