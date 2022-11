Intimhygiene für Penis und Vagina! Darauf kommt's an!

Die besten Tipps, für ein frisches Gefühl - ohne den Körper zu belasten!

In der Pubertät verändert sich der Körpergeruch. Und durch die hormonellen Veränderungen bekommen auch Scheide und Penis einen eigenen Duft, den nicht alle toll finden. Das ist allerdings kein Grund, zwei Mal am Tag zu duschen. Im Gegenteil. Wer es mit der Intimhygiene übertreibt, kann sogar Probleme kriegen. Wer sich vernachlässigt aber auch. Wir erklären Dir, wie viel Duschen, waschen oder cremen im Intimbereich gut ist, und was zu viel Waschen von Scheide oder Penis für Nachteile haben kann. . .