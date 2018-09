Krass! Bibi hat sich echt etwas in Sachen Style-Veränderung getraut: Sie trägt jetzt die angesagten Regenbogen-Haare. Wie die Look-Veränderung zustande gekommen ist, kannst Du Dir HIER in ihrem Video angucken. Noch sind die Farben super knallig, aber wenn sie sich etwas rausgewaschen haben, sieht der Look noch besser aus. Die meisten Fans finden ihren neuen Haarstyle echt cool und wir finden auch: Bibi kann es sehr gut tragen!