So kennst Du Kim Gloss: mit viel Volumen und langer Walla-Walla-Mähne! Doch damit ist jetzt Schluss! Schnipp Schnapp hieß es beim dem TV-Star und zwar bei keinem geringeren als Star-Friseur Udo Walz. Dort hat sie sich einen neuen Look zugelegt und so sieht sie aus...