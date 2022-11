Hollywood-Tricks: Wasser als Belichtungshilfe für Filme

Ist euch aufgefallen, dass bei Nachtszenen in Filmen oft der Boden nass ist? Was aussieht, als hätte es gerade etwas genieselt, hat nicht nur optische Gründe: Wasser ist ein Hollywood-Trick für eine bessere Belichtung. Nasse Oberflächen reflektieren das Licht nämlich und kann eine ganze Szene heller machen. Das gilt übrigens nicht nur im Freien, auch in Innenräumen und Häusern wird Wasser als Beleuchtungshilfe benutzt. Ein einfacher, aber sehr effektiver Hollywood-Trick.