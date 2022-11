Hollywood-Tricks: Film-Bösewichte dürfen kein iPhone benutzen

Jetzt folgt der wohl lustigste Hollywood-Trick: Apple möchte nicht, dass Bösewichte iPhones benutzen. Kein Joke! Viele Filme arbeiten mit Produktplatzierungen, um das Budget eines Films zu erhöhen. Vor allem in Marvel-Filmen findet man immer viel Produktplatzierung. Manchmal ist das jedoch gar nicht so einfach, wie Regisseur Rian Johnson in einem Interview erklärt hat: "Apple lässt und iPhones in Filmen benutzen, aber dabei ist eines sehr zentral, wenn ihr jemals einen mysteriösen Film guckt, böse Typen dürfen keine iPhones vor der Kamera haben. Jeder Filmemacher, der einen Bösen in seinem Film hat und diesen geheim halten will, wird mich jetzt umbringen." Also, ihr wisst jetzt, worauf ihr wirklich achten müsst.