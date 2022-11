Hollywood-Skandale, die krasser waren als der Film: Tödlicher Helikopter-Absturz am Set von "Twilight Zone"

Die Dreharbeiten zu "Twilight Zone: The Movie" wurden durch eine heftige Tragödie überschattet. Schauspieler Vic Morrow musste in einer Szene zwei Kinder durch einen Fluss tragen, während er von einem Helikopter verfolgt wurde und von Explosionen umgeben war. Eine Explosion führte dazu, dass der Helikopter abstürzte. Die Hubschrauberblätter enthaupteten Vic Morrow und eines der Kinder. Das andere Kind starb unter dem Gewicht des Absturzes. Diese tragischen Tode am Set von "Twilight Zone" sorgten berechtigterweise für einen krassen Hollywood-Skandal, der vor Gericht ausgetragen wurde. Angeblich wurde den Eltern der Kinder-Schauspieler nämlich nicht erzählt, dass sie in Helikopter-Szenen involviert sein werden. Eine grauenhafte Gänsehaut-Geschichte.