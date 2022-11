Hollywood-Skandale, die krasser waren als der Film: "Mr. and Mrs. Smith" sorgt für dramatische Trennung

Lange waren Jennifer Aniston und Brad Pitt DAS Traumpaar Hollywoods – bis der Film "Mr. und Mrs. Smith" kam, wo Brad Pitt zusammen mit Angelina Jolie in der Hauptrolle zu sehen war. Schon früh wurde gemunkelt, dass die beiden während der Dreharbeiten eine Affäre gehabt hätten. Dieses Liebeschaos wurde zu einem der größten Skandale in Hollywood. Das Drama endete mit der Scheidung von Brad Pitt und Jennifer Aniston. Nur kurze Zeit später kam er mit Angelina Jolie zusammen und "Brangelina" was born. Wer "Mr. und Mrs. Smith" hörte, musste sofort an das Beziehungsdrama denken, was sich leider auch schlecht auf den Film ausgewirkt hat. Übrigens wurde auch Brad Pitts Auftritt in "Allied" von seiner Trennung mit Angelina Jolie überschattet. Karma, dachte sicher Jennifer Aniston da sicher.