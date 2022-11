Hollywood-Skandale, die krasser waren als der Film: Hacker drohen "The Interview"-Stars mit Terror-Attacke

"The Interview" sollte die lustigste Komödie des Jahres werden, sorgte jedoch für den größten Skandal, den Hollywood je gesehen hat. In dem Film geht es darum, dass James Franco und Seth Rogan den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un umbringen. Die Story schlug auf der ganzen Welt große Wellen und führte dazu, dass die Server von Sony gehackt wurde. Die Hacker*innen drohten außerdem mit Terror-Anschlägen, sollte der Film in den Kinos gezeigt werden. Die Folge: Der Großteil der Kinos nahm den Film wieder aus dem Programm und "The Interview" wurde vorgeworfen, dass sie beinahe einen Krieg angezettelt hätten. James Franco und Seth Rogan sind bekannt für Skandale und ihren überspitzten Humor, aber damit hat sicher niemand gerechnet …