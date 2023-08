"High School Musical"-Serie verrät: SO geht es Gabriella und Troy 15 Jahre später

Obwohl Zac, Vanessa und Ashley nicht Teil der "High School Musical"-Reunion in der Serie sind, können sich die Fans doch über eine andere OG-Wildcats freuen: Corbin Bleu (Chad), Lucas Grabeel (Ryan), Monique Coleman (Taylor), Kaycee Stroh (Martha), Alyson Reed (Ms. Darbus) und Bart Johnson (Coach Bolton) kehren alle für den ein oder anderen Auftritt in der Serie zurück! In der ersten Folge verraten sie auch gleich, wie es ihnen 15 Jahre nach ihrem High School Abschluss geht. Taylor ist Schuldirektorin an der East High und mit Chad verheiratet, Martha ist eine Weltklasse-Choreografin, Ryan ist glücklich vergeben (es wurde ENDLICh offiziell bestätigt, dass er schwul ist) und bekommt bald Zwillinge. Und was ist mit Troy und Gabriella? Die beiden sind gerade in Paartherapie! 😱 Ein großer Schock für alle Fans. Was Sharpay aktuell macht, bleibt unklar, aber vielleicht ist sie ein Mega-Star geworden, dessen Terminkalender zu voll für eine High School Reunion ist?