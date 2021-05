HE/RO: Roman Lochmann hat eine Freundin!

Roman Lochmann hat eine Freundin und veröffentlicht "Höhenangst" mit HE/RO

Eine ziemlich lange Zeit haben Heiko und Roman Lochmann ihr Comeback geplant. Schon seit mehreren Monaten veröffentlichen sie ihre neue Musik unter dem Namen HE/RO. Ein absoluter Neuanfang, ein ganz neuer Sound, ein neues Leben und scheinbar auch eine neue Liebe! In einem super süßen Post Roman Lochmann, dass er vergeben ist. Der Sänger postet ein Kussfoto mit seiner Freundin und schreibt dazu: "Ich fühl grad, wie ich nie gefühlt hab." Eine Anspielung auf den neuen Song von HE/RO ft. Kayef, den die Jungs erst am Freitag rausgebracht haben. Tja, jetzt wissen Fans wohl woher die Zeilen kommen. 🥰

Heiko Lochmann wieder Single: Trennung von Steffi

Während Heiko Lochmann die letzten 5 Jahre in einer Beziehung war, war Roman Lochmann single. Nachdem Heiko das erste Bild mit seiner Freundin im Januar 2020 gepostet hat, verkündete er vor knapp einen Monat, dass er und Steffi sich getrennt haben. Was genau der Grund für die Trennung ist, weiß keiner und soll privat bleiben. „Ich durfte erfahren, was Liebe bedeutet, und was sie mit einem machen kann. Wie schön sie ist. Erfahrungen für die Ewigkeit. Dinge ändern sich, aber Life is good aktuell. Freue mich auf mein neues Leben", schreib Heiko jedoch nachdenklich auf Instagram. Wir finden diese Einstellung sehr bemerkenswert und hoffen, dass es ihm auch heute noch gut geht.

Roman Lochmann: Wer ist seine neue Freundin?

In den Kommentaren unter dem Instagram-Post von Roman Lochmann mit seiner neuen Freundin können es Fans kaum fassen: Sie gratulieren dem Sänger und wünschen dem Paar viel Glück für die gemeinsame Zukunft. Viel mehr ist über die neue Freundin von Roman jedoch noch nicht bekannt. Das Bild ist verwischt und er hat auch niemanden auf dem Foto markiert. Vermutlich wollen die beiden ihre Liebe noch ein bisschen privat halten. Fans müssen also abwarten, ob sich daran noch etwas ändert oder nicht. Wir freuen uns jedenfalls riesig für Roman Lochmann und seine neue Liebe. ❤️

