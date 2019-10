So emotional war der letzte Auftritt von den Lochis!

Die Lochis: Emotionales Abschlusskonzert in Dortmund

Vor ein paar Monaten erreichte uns die schockierende Nachricht: Kein YouTube mehr, das Ende von Die Lochis. Am 28. September war es dann so weit. Das Abschlusskonzert der Lochis in der Westfalenhalle Dortmund steht an. Der letzte Auftritt von Heiko und Roman als Die Lochis. Das Ende einer Ära. Die Jungs haben es auf ihrer "Kapitel X Abschlusstour" noch einmal richtig krachen lassen, um sich bei dem treuen #Lochiversum zu bedanken. In seinem Instagram-Post schreibt Roman: "Das Abschlusskonzert am Samstag war der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Es war einfach unendlich viel Liebe, die da gestern in der Luft schwebte.Ich habe mir am Anfang echt gedacht, ich werde nicht heulen, aber fuck, natürlich habe ich am Ende Tränen der Freude im Gesicht gehabt, weil es mich so glücklich gemacht und mich so gerührt hat, was ihr uns an diesem Abend zurückgegeben habt. Während der letzten Songs habe ich vor meinen Augen nochmal die letzten 8 Jahre gesehen und an all die Momente und Anekdoten gedacht, die wir zusammen durchlebt haben. Das war echt eine verdammt lange und geile Zeit!" Wir sind sehr froh, dass auch wir immer Teil dieses Kapitels sein durften!

Abschlusskonzert: Das Ende von Die Lochis

Aber kein Grund zum traurig sein, denn so wie wir Heiko und Roman kennen, werden sie schon sehr bald neue Energie getankt haben und euch mit ihrer Kreativität überraschen – nur eben als Heiko und Roman, nicht mehr als die Lochis. Trotzdem gab es auch bei Heiko Tränen: "Tränen der Freude. Auf ein neues Kapitel. Zwillinge kann man nicht trennen! Wir haben alle ganz ganz Großes geschaffen! Auf einen Neuanfang! Es wird Musik kommen! Es wird weitergehen! Es braucht Zeit, wir fahren jetzt erstmal in den Urlaub & nutzen die nächsten Monate, um uns weiterzuentwickeln - persönlich & künstlerisch. Eine neue Reise beginnt. Werde Teil davon!" Wir wollen diesen neuen Weg definitiv mitgehen und sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. Auf unseren Support könnt ihr immer zählen Jungs!

