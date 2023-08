"Heartstopper"-Star Kit Connor: Vor dieser Szene hatte er besonders Angst!

Basierend auf den Graphic Novels von Alice Oseman geht es in "Heartstopper" Staffel 2 für die Freund*innen nach Paris. Auf der Reise überschlagen sich die Ereignisse. Eine der größten Überraschungen für die Gruppe: Nick spricht perfekt französisch!

Er verabredet sich nicht nur mit seinem Vater in der Landessprache, sondern bestellt auch das Eis an einem Stand mitten in Paris in Französisch. Die anderen konnten ihre Ohren kaum trauen, als sie das hörten! In einem Interview hat Kit jetzt verraten, dass er die Sprache eigentlich gar nicht spricht und richtig Angst vor diesen Szenen hatte…