"Heartstopper"-Star Kit Connor: Dreharbeiten in Paris waren eine "Achterbahnfahrt"

An einen Moment erinnert sich ganz besonders gerne zurück: "Es gab einen Morgen, an dem alle ein wenig erschöpft waren. Dann fand ich plötzlich an der Spitze der Sacré Coeur wieder. Ich sah mir den Sonnenaufgang an und es war das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das war der Moment, in dem ich mich kneifen musste. Wir haben in Paris gedreht, an diesen wunderschönen Orten. Das war etwas ganz Besonderes." Wie sieht es eigentlich mit Kits Französisch-Kenntnissen aus? Sein Charakter Nick Nelson spricht in der Serie fließend Französisch – Kit etwa auch? "In dieser Staffel gab es nicht so viel Französisch zu sprechen, aber für mich war es eine Menge. Wir hatten eine Französischlehrerin, die wirklich nett war, aber auch ein bisschen beängstigend. Ich glaube, weil ich so schlecht in Französisch war. Wir haben uns darauf konzentriert, mich so gut wie möglich klingen zu lassen, als wüsste ich, wie man Französisch spricht. Wir wollten einfach sehen, wie weit wir damit kommen würden." Wir finden, Kit hat das wirklich mega gemeistert!