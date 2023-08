"Heartstopper" Staffel 2: Darum ist Darcys Geschichte so wichtig!

Als Darcy ihren Anzug für den Abschlussball anprobiert, verlangt ihre Mutter, dass sie diesen sofort auszieht, weil er sie wie eine Lesbe aussehen lässt. Darcy versucht ihr klarzumachen, dass es ihr gefällt, wie sie aussieht, aber ihre Mutter fängt plötzlich an, sie anzuschreien und verbal fertig zu machen. Der Vorfall endet darin, dass Darcy ihre Sachen packt, verschwindet und allein auf einer Schaukel im Park übernachtet. Ihre Freund*innen kann sie nicht kontaktieren, da ihr Handyakku leer ist. Außerdem hat sie niemanden von ihrer schwierigen Situation zu Hause erzählt, weil sie die Erscheinung, dass sie stark ist, aufrechterhalten will. Zudem weist die Art, wie sie über ihre Familie spricht (wenn sie es mal macht) darauf hin, dass sie sich allein die Schuld für die Beschimpfungen und die Homophobie ihrer Mutter gibt. Die familiäre Situation von Darcy in der Serie unterscheidet sich von der Handlung in den Graphic Novels von Alice Oseman, war aber ein sehr wichtiger Schritt. So wie Darcy geht es leider vielen queeren Teenagern – die Serie gibt also einem weiteren Thema, dass die LGBTQ+ Community beschäftigt, einen Raum und Aufmerksamkeit!