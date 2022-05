Harry Styles überrascht Fans zuhause!

Harry Styles: Challenge zum Album-Release

Wer kann schon behaupten, dass Harry Styles ihnen mal einen Besuch abgestattet hat? Sicherlich nicht ganz so viele Menschen. Letzte Woche veröffentlichte der Sänger aus Großbritannien sein drittes Solo-Studioalbum "Harry’s House".

In dem Rahmen darf natürlich Promo nicht fehlen und das Team der "The Late Late Show" mit James Corden hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Harry Styles und James Corden sollten in drei Stunden und mit einem Budget von 300 Dollar (ca. 280 Euro) zum neuen Song "Daylight" des Sängers ein Musikvideo drehen. Das war zunächst gar nicht so leicht…

Harry Styles: Fans helfen bei Musikvideo!

James Corden und Harry Styles klingelten an verschiedenen Häusern und Wohnungen, wurden aber erstmal immer abgewiesen. Dann klingeln sie zufälligerweise an der Tür von vier Fans, die den beiden natürlich sofort Einlass gewähren und Feuer und Flamme sind, beim Dreh des Musikvideos zu helfen. Harry Styles schaute sich die Räumlichkeiten natürlich erstmal an, durfte aber ein Zimmer auf Anweisung von James Corden nicht betreten, denn darin befanden sich diverse Harry Styles und One Direction Fanartikel. 😀 Die vier Mädels gaben alles, um eine perfekte Atmosphäre für das Musikvideo zu schaffen: Sie suchen Kostüme raus, schmücken ihre Wohnung und rufen ein paar Freund*innen für eine Party-Szene an. Das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen und die vier Fans werden diesen Tag wohl nicht so schnell vergessen. 🤗

