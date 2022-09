Harry Styles & Olivia Wilde: Sind Kinder in Planung?

Harry Styles und Olivia Wilde: Beziehung mit Zukunft?

Um Sänger Harry Styles und Schauspielerin Olivia Wilde drehen sich einige Gerüchte. Zuletzt wurde während der Filmfestspiele in Venedig gemunkelt, dass Paar hätte sich getrennt. Und auch bei der Premiere ihres gemeinsamen Films „Don’t Worry Darling“ zeigten sie sich distanziert – von öffentlichen Liebesbekundungen fehlte jede Spur.

Andererseits sind die beiden bekannt dafür, ihre Liebe strikt aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und Trennungs-Gerüchten muss nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Im Gegenteil! Denn angeblich sollen Harry Styles und Olivia Wilde bereits den nächsten Liebes-Schritt wagen und sich gemeinsame Wohnungen suchen – in Los Angeles und in London. Folgt jetzt etwa auch der erste gemeinsame Nachwuchs? Die beiden sind seit etwa eineinhalb Jahren ein Paar.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Wenn du das liest, wirst du nie wieder Schokolade anrühren!

Diese Stars waren mal ein Paar!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______

Bekommen Olivia Wilde und Harry Styles bald ein Baby?

Olivia Wilde und Harry Styles trennen fast zehn Jahre Altersunterschied. Der „As It Was“-Sänger ist 28, seine Freundin 38 Jahre alt. Dieser Altersunterschied wird bei Fans und in den Medien oft diskutiert – aber für das Paar scheint das kein Nachteil zu sein und auch von gemeinsamen Kindern ist jetzt die Rede. Olivia hat bereits einen Sohn und eine Tochter aus ihrer Ehe mit Jason Sudeikis: Otis und Daisy Josephine.

Harry Styles wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, eigene Kinder zu haben. In einem Interview mit Rolling Stones äußerte sich Harry bereits darüber, was er seinen Kindern mitgeben würde: „Wenn ich irgendwann Kinder habe, werde ich sie ermutigen, sie selbst zu sein, verletzlich zu sein und zu teilen“. Laut einer Quelle des „People“-Magazin soll Olivia ihre Kids Harry schon vorgestellt haben. „Harry lernt langsam ihre Kinder kennen“, so die Quelle. Ob die beiden wohl ein weiteres Geschwisterchen bekommen?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Aktuell ist Harry Styles auf "Love on Tour"-Tour, mit seiner Musik und seinen Filmprojekten ganz schon eingespannt. Aber wer weiß, vielleicht wird es nach den Premieren seiner Filme "Don't Worry Darling" und "My Policeman" und nach Ende seiner Tour etwas ruhiger und er hat mehr Zeit, mit der Familienplanung zu beginnen.

Der Sänger soll übrigens nicht der Grund für das Ehe-Aus von Olivia und Jason Sudeikis gewesen sein. Olivia Wilde dementierte Betrugsvorwürfe und eine Liebe mit Harry, als sie noch verheiratet war. Sie und ihr Ex Jason seien schon Anfang 2020 getrennt gewesen – Monate bevor sie Harry Styles traf.

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->