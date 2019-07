Harry Styles: Bekommt er diese Film-Rolle?

Nach seiner krassen Karriere mit One Direction geht Harry Styles auch im Film-Biz richtig ab. Jetzt hat er sich nämlich für eine ganz besondere Rolle beworben.

Harry Styles vielleicht bald als Elvis Presley im Kino

Ex-One Direction-Mitglied Harry Styles ist nicht nur ein gefeierter Sänger, der vielleicht demnächst sogar ein neues Album veröffentlicht. 2017 kam er auch im Filmgeschäft groß raus und zeigte im Kriegsdrama "Dunkirk", dass er es als Schauspieler genauso drauf hat. Scheinbar hat ihm das auch so viel Spaß gemacht, dass er sich gleich für den nächsten Hollywood-Streifen beworben hat. Und diesmal geht es um keinen geringeren als den "King of Rock" Elvis Presley. Dessen bewegendes Leben und einzigartige Musikkarriere soll in einem biografischen Film verarbeitet werden. Vergangene Woche fanden laut Deadline schon erste Probeaufnahmen statt. Und Harry Styles war auch dabei, um für die Elvis-Rolle vorzusprechen. Wow!

Setzt Harry Styles sich gegen seine Konkurrenz durch?

Natürlich ist der ehemalige One-Direction-Star nicht der Einzige, der die Rolle als Elvis ergattern möchte. Außer ihm sollen scheinbar auch noch die Schauspieler Austin Butler ("The Carrie-Diaries"), Ansel Elgort ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter"), Aaron Taylor-Johnson ("Godzilla") und Miles Teller ("Divergent") im Rennen sein. Vom Gesang und seinen coolen Bühnen-Outfits her passt Harry Styles ja schon mal gar nicht so schlecht. Wer es letztendlich wird, ist aber bisher noch nicht klar.

