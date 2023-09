"Harry Potter"-Star verstorben: Michael Gambon (Albus Dumbledore) verstirbt im Alter von 82 Jahren

Michael Gambon übernahm ab "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" in den Filmen die Rolle des Albus Dumbledore, nachdem der vorherige Darsteller Richard Harris im Oktober 2002 verstorben war. Nun ist leider auch Michael Gambon im Alter von 82 Jahren gestorben. In einem Statement von seiner Frau Lady Gambon und ihrem gemeinsamen Sohn Fergus heißt es: "Wir sind erschüttert, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Der geliebte Ehemann und Vater starb friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus an den Folgen einer Lungenentzündung. Michael wurde 82 Jahren alt. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schmerzlichen Zeit zu respektieren und danken Ihnen für Ihre Nachrichten der Unterstützung und Liebe."