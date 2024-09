"Harry Potter"-Star verstorben: Maggie Smith (Minerva McGonagall) stirbt im Alter von 89 Jahren

Maggie Smith war bei den "Harry Potter"-Fans als die Hogwarts-Professorin Minerva McGonagall von der ersten Sekunde an beliebt. Umso größer ist nun auch die Trauer, denn die 89-jährige "Harry Potter"-Schauspielerin ist am Morgen des 27. Septembers 2024 "friedlich im Krankenhaus" verstorben. Das gaben ihre Söhne Toby Stephens und Chris Larkin in einem Statement bekannt. Weiter schrieben sie: "Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter erschüttert sind. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um den wunderbaren Mitarbeitern des Chelsea and Westminster Hospital für ihre Fürsorge und unermüdliche Freundlichkeit während ihrer letzten Tage zu danken. Wir danken Ihnen für all eure netten Nachrichten und eure Unterstützung und bitten euch, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren." Die genaue Ursache ihres Todes ist bisher noch unbekannt. Wir werden diese großartige Schauspielerin vermissen! 💔