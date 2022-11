„Harry Potter“-Set-Geheimnis: Harry nutzte nicht einen Zauberspruch

War das Absicht? In „Harry Potter und der Stein der Weisen“ wird Harry immer wieder als „großer Zauberer“ bezeichnet. Denn immerhin habe er den Todesfluch überlebt und damit den gefürchteten Lord Voldemort besiegt! Zumindest die gängige Meinung. Spätere Teile machen deutlich, dass es eigentlich ein Zauber von Harry Mutter Lily war, die den kleinen Jungen vor dem sicheren Tod rettete und den Fluch auf Voldemort zurückreflektierte. Aber gut, Details! Viel spannender ist das: Harry Potter spricht im ersten Teil nicht einen Zauberspruch! Über zweieinhalb Stunden wird um ihn herum gezaubert, doch nicht einmal von ihm. Ja, er brachte das Glas der Schlange aus dem Zoo am Anfang des Films zum Verschwinden, aber das war kein Zauberspruch. Irgendwie ironisch, dass ihm so viel Können nachgesagt wird, er im ersten Teil davon allerdings gar nichts zeigt, oder?