„Harry Potter“-Set-Geheimnis: Die sieben Potter war enorm komplex

In „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ will Lord Voldemort seinen Nemesis Harry Potter ein für allemal töten. Als Harry das Haus seines Onkels und seiner Tante verlassen muss, ist allen klar, dass der dunkle Zauberer genau zu diesem Moment angreifen wird. Um es ihm möglichst schwer zu machen, trinken sechs seiner Freund*innen einen Vielsafttrank, um die Gestalt von Harry anzunehmen. Diese Szene war enorm komplex zu drehen. In einem Interview erinnert sich Daniel Radcliffe, dass allein für diese eine Szene 90 (!!) Takes notwendig waren! 😨

