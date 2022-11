„Harry Potter“-Set-Geheimnis: Deswegen sieht man Harry nicht wirklich tanzen

In „Harry Potter und der Feuerkelch“ ist der Yule Ball ein Hauptereignis: Dabei sind alle Schüler*innen der drei Schulen (Hogwarts, Durmstrang und Beauxbatons) dazu angehalten (also eher gezwungen) zu tanzen. Und natürlich nicht irgendwie, sondern einen richtigen Walzer! Die Jungs und Mädels müssen sowohl in der Geschichte als auch damals während der Dreharbeiten Tanzunterricht nehmen. 😅 Und während die Kolleg*innen von Daniel Radcliffe ganze drei Wochen übten, um den Tanz möglichst ansehnlich über die Bühne zu bringen, war der Zeitplan vom „Harry Potter“-Darsteller zu eng getaktet dafür. Er hatte letztlich gerade einmal vier Tage Unterricht – leider viel zu wenig, um ein ordentliches Ergebnis vorzulegen. Doch eine Lösung war schnell gefunden: In Radcliffes Tanzszene sehen wir nur die obere Körperhälfte von Harry und seiner Partnerin. So wurde vermieden, dass die Zuschauer*innen sehen, wie ungeschickt Radcliffe weiter unten tanzte. 🤣