Harry Potter – Hagrid-Darsteller: So schlecht ging es ihm vor seinem Tod

Die Welt trauert um Robbie Coltrane

Vor fast zwei Wochen erreichte uns die traurige Nachricht: Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Seine "Harry Potter"-Kolleg*innen und auch die Fans der Buch- und Filmreihe trauern seitdem um den beliebten Schauspieler.

Die Ursache für seinen Tod war bisher noch nicht bekannt. Doch jetzt wurde diese veröffentlicht und es wird klar: Robbie Coltrane ging es schon lange vor seinem Tod nicht mehr gut…

Robbie Coltrane: Die Todesursache des Hagrid Darstellers

Mehrere britische Medien berichteten, dass der Schauspieler an multiplen Organversagen gestorben sei. Außerdem wurde in der Sterbeurkunde des "Harry Potter"-Stars vermerkt, dass er an einer Sepsis, einer Infektion der unteren Atemwege und einer Herzblockade gelitten hat. Schon vorher wurde bei dem bei Robbie Coltrane Diabetes Typ 2 diagnostiziert.

