Die „Harry Potter“-Reunion war im Großen und Ganzen ein voller Erfolg und hat die Fans begeistert! Die Stars rund um Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint kamen teilweise nach Jahren das erste Mal wieder zusammen und hatten sich eine Menge zu erzählen.

Viele Fans wünschen sich natürlich, dass gerade die drei Hauptdarsteller*innen, die in den Filmen Harry Potter (Radcliffe), Hermine Granger (Watson) und Ron Weasley (Grint) spielten, auch im echten Leben so eine tiefe Freundschaft verbindet. Und in Teilen stimmt das auch, wie die drei in der Reunion und auch in späteren Interviews bestätigten. Doch ein unzertrennbares Dreiergespann, wie sie es in den Filmen darstellen, sind sie nicht!

„Wir sind in keinem Gruppen-Chat“

Die mediale Funkstille zwischen den dreien existiert allerdings nicht, weil sie kein Interesse aneinander hätten, versichert Watson im Gespräch mit der British Vogue. Vielmehr sind gerade die beiden Jungs keine Fans von Chat-Apps! „Die beiden hassen WhatsApp und ihre Handys generell“, erklärt der „Harry Potter“-Star. „Tatsächlich versuchen wir alle drei von den elektronischen Medien fernzubleiben, das führt dann aber auch dazu, dass nicht viel zwischen uns hin und her geht. Wir sind in keinem Gruppen-Chat, aber wir sprechen individuell miteinander.“ Der Star schwärmt im Interview von den Fotos von Grints Tochter, die der Schauspieler ihr geschickt hätte. Und Radcliffe und sie würden versuchen, die Nerven der jeweils anderen Person zu beruhigen, wenn jemand von ihnen gerade wieder im Rampenlicht steht.

Also hören die drei nicht täglich voneinander – muss ja auch nicht, Freundschaften wie ihre brauchen auch keine tägliche Bestätigung. Sie achten aufeinander und dass ist alles, was zählt. 💖

