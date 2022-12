"Harry Potter": Dieser Zauberspruch passt zu deinem Sternzeichen

Der Zauberspruch "Confundus" kann in bestimmten Situationen sehr praktisch sein. Du kannst andere damit sabotieren oder ärgern, was zu einem Zwilling wie dir, sehr gut passt. Sagst du das Wort "Confundus" laut, dann ist dein Gegenüber für kurze Zeit komplett verwirrt und weiß nicht, was er*sie gerade getan hat.